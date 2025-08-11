В Самаре оштрафовали мужчину, который посадил на плечи девушку и поехал кататься на самокате

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полицейские привлекли к ответственности 25-летнего самарца, перевозившего на арендованном электросамокате свою девушку оригинальным способом - посадив ее на плечи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.