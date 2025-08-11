В Самаре оштрафовали мужчину, который посадил на плечи девушку и поехал кататься на самокате

Полицейские привлекли к ответственности 25-летнего самарца, перевозившего на арендованном электросамокате свою девушку оригинальным способом - посадив ее на плечи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Информацию о нарушении ПДД РФ полицейские выявили при мониторинге социальных сетей.
Представители кикшеринговой компании заблокировали аккаунт нарушителя и оштрафовали его. Правоохранители составили административный материал и тоже наказали "рублем", выписав административный штраф.
