Стартовал прием заявок на областной конкурс "Молодой ученый"

25 августа стартовал прием заявок на областной конкурс для молодых ученых.
В конкурсе могут участвовать научные работы студентов (номинация "Студент"), аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук (номинация "Аспирант"), а также кандидатов наук (номинация "Кандидат"), которые проживают в Самарской области и на момент проведения конкурса не достигли возраста 35 лет.
В Самарской области реализуется стратегия, направленная на развитие научно-технологического потенциала региона. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что формирование благоприятных условий для стимулирования инновационной деятельности, поддержки научных исследований и привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли служит одной из ключевых задач, способствующих устойчивому развитию региона. Для достижения этих целей принимаются меры по созданию благоприятных условий для реализации стартапов и инновационных проектов, а также оказывается поддержка молодым научным кадрам и специалистам.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 сентября 2025 года. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, а также на странице в социальной сети "ВКонтакте".
Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 8(846) 334-54-39 или 8(846) 267-44-56, а также по электронной почте: konkurs_samara@bk.ru.
