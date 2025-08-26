16+
Образование Общество

Будущие первоклассники получили подарки от Сызранского НПЗ

СЫЗРАНЬ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
В преддверии Дня знаний Сызранский нефтеперерабатывающий завод, дочернее общество НК "Роснефть", с соблюдением доброй традиции устроил праздник для будущих первоклассников — детей работников завода. В этом году школьный порог впервые переступят 135 мальчишек и девчонок.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Нарядные малыши и их родители собрались у заводского ФОКа "Надежда", где для них подготовили обширную развлекательную программу. Обязательным пунктом праздника стал познавательный квест по правилам дорожного движения — важный урок безопасности перед началом самостоятельного пути в школу. Также детей ждали яркие представления, аквагрим и научное шоу. Кульминацией мероприятия стало вручение каждому ребенку удобных ранцев, укомплектованных всем необходимым для учебы.

Мероприятие — лишь часть масштабной социальной политики предприятия. Согласно коллективному договору завод поддерживает сотрудников и их семьи на всех ключевых этапах жизни, уделяя особое внимание материнству и детству. Это и материальная помощь для молодых мам, и организация детского оздоровительного отдыха, и подарки к Новому году, а для первоклассников — специальные наборы к 1 сентября. Кроме того, один из родителей школьника младших классов имеет право на оплачиваемый выходной в День знаний.

"Атмосфера доброжелательная, все всегда на высшем уровне наш завод организует, поэтому все понравилось, ребенок в восторге", — поделилась впечатлениями инженер технического отдела Сызранского НПЗ Анастасия Савельева, пришедшая на праздник с сыном-первоклассником.

Для инженера-конструктора завода Марины Хабировой этот праздник уже второй. "Завод всегда такие праздники для детей с душой делает. И фотографии, и интересные конкурсы. Всё очень интересно. И спасибо и за школьные рюкзаки для наших первоклашек, — отметила она.

Родители единодушно отмечают, что такие подарки — это не просто знак внимания, а реальная финансовая поддержка семейного бюджета в преддверии дорогостоящей подготовки к новому учебному году. Завод заботится о будущем своих сотрудников и их детей, вкладываясь в их образование и развитие с самого первого школьного звонка.

Факт:

В этом году в заводском профилактории, лагерях Самарской области и санатории Анапы отдохнуло более 120 детей заводчан.

