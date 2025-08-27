Под Самарой предложили построить парк аттракционов с копиями достопримечательностей РФ

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области опубликовало на своем сайте новый частный инвестпроект. Он предусматривает строительство тематического парка развлечений "Россия".

Разместить объект предлагается между Самарой и Тольятти. Состоять он будет собственно из парка, заключенного в контур в стиле классического кремля, с аттракционами, "Лунным парком" и музейным комплексом архитектурных достопримечательностей России в трех зданиях. На примыкающей территории разместят копию дворца "Ласточкино гнездо" и банкетный зал, торговый центр, въездную арку и парковку.

«В парке предусмотрено 16 аттракционов под открытым небом и 10 мини-аттракционов в крытом помещении "Лунного парка" площадью 2600 метров квадратных с уникальной архитектурой для круглогодичной эксплуатации. На мансардном этаже основного здания "Лунного парка" на высоте 10 метров, на площади 1800 метров квадратных будет расположен музей миниатюр архитектурных достопримечательностей "Золотое кольцо России"», - говорится в презентации проекта.

На создание парка требуется 3,5 млрд рублей. Срок окупаемости оценивают в восемь лет. На данный момент проект находится на прединвестиционной стадии.