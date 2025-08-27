16+
Самарец похитил у приятелей более 1,6 млн рублей, ввязавшись в лже-инвестирование

В Самаре перед судом предстанет 32-летний местный житель, который обвиняется в хищении крупной суммы. Ранее на него возбудили уголовное дело по заявлениям потерпевших, с расчетных счетов которых пропало свыше 1,63 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ранее не судимый самарец, работающий водителем, попросил двух знакомых предоставить ему телефоны, после чего оформил на них кредиты общей суммой более 1,63 млн рублей. Деньги он перевел анонимному куратору в интернете, пытаясь "разблокировать" якобы заблокированный инвестиционный аккаунт.

Сообщение в полицию от его знакомого поступило в феврале текущего года. На подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с банковского счета).

Мужчина пояснил, что в поисках легкого заработка кликнул на рекламу инвестиций якобы от крупного банка. После регистрации на сайте с ним связались кураторы, которые убедили его установить "специальное" приложение и вложить более 900 тысяч рублей. Под предлогом нарушения условий страховки аккаунт дважды блокировали и советовали найти помощника для разблокировки. Понимая, что добровольно ему никто денег не даст, мужчина решил украсть их у знакомых. После очередной попытки разблокировать свой аккаунт самарец столкнулся с тем, что куратор перестал выходить на связь.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Одному из потерпевших мужчина частично возместил причиненный ущерб, второму выплаты не производились.

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

