Самарец похитил у приятелей более 1,6 млн рублей, ввязавшись в лже-инвестирование

В Самаре перед судом предстанет 32-летний местный житель, который обвиняется в хищении крупной суммы. Ранее на него возбудили уголовное дело по заявлениям потерпевших, с расчетных счетов которых пропало свыше 1,63 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ранее не судимый самарец, работающий водителем, попросил двух знакомых предоставить ему телефоны, после чего оформил на них кредиты общей суммой более 1,63 млн рублей. Деньги он перевел анонимному куратору в интернете, пытаясь "разблокировать" якобы заблокированный инвестиционный аккаунт.

Сообщение в полицию от его знакомого поступило в феврале текущего года. На подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с банковского счета).

Мужчина пояснил, что в поисках легкого заработка кликнул на рекламу инвестиций якобы от крупного банка. После регистрации на сайте с ним связались кураторы, которые убедили его установить "специальное" приложение и вложить более 900 тысяч рублей. Под предлогом нарушения условий страховки аккаунт дважды блокировали и советовали найти помощника для разблокировки. Понимая, что добровольно ему никто денег не даст, мужчина решил украсть их у знакомых. После очередной попытки разблокировать свой аккаунт самарец столкнулся с тем, что куратор перестал выходить на связь.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Одному из потерпевших мужчина частично возместил причиненный ущерб, второму выплаты не производились.