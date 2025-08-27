Пожилой самарец перевел мошенникам 2,3 млн рублей

Очередной жертвой интернет мошенников в Самаре стал пожилой мужчина. Он лишился 2,3 млн рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.
В Самаре 63-летнему местному жителю позвонил "сотрудник" надзорного ведомства, который сообщил, что средства на счету пожилого самарца используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств, и что теперь ему грозит уголовная ответственность.
Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых, все деньги надо перевести на указанный им счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошеннику, перевел на указанный счет более 2, 3 млн рублей после чего аферист перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы