Пожилой самарец перевел мошенникам 2,3 млн рублей

Очередной жертвой интернет мошенников в Самаре стал пожилой мужчина. Он лишился 2,3 млн рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

В Самаре 63-летнему местному жителю позвонил "сотрудник" надзорного ведомства, который сообщил, что средства на счету пожилого самарца используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств, и что теперь ему грозит уголовная ответственность.

Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых, все деньги надо перевести на указанный им счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошеннику, перевел на указанный счет более 2, 3 млн рублей после чего аферист перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.