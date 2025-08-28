Минобороны РФ: над территорией Самарской области перехвачен 21 БПЛА

В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью, с 00:00 до 8:00 28 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Из них 21 беспилотник - над территорией 63-го региона.

Такое же количество БПЛА было перехвачено над Ростовской областью. Еще 22 беспилотника обезвредили над акваторией Черного моря, 18 — над территорией Краснодарского края, 11 — над Крымом, по три БПЛА — над Воронежской и Саратовской областями, 2 БПЛА — над Волгоградской областью и 1 беспилотник — над акваторией Азовского моря.

Напомним, ранее в связи с атакой БПЛА губернатор Вячеслав Федорищев призвал воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях, "чтобы не становиться пособником врага".

В аэропорту Курумоч в 3:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме того, в целях безопасности граждан ввели ограничения в работе мобильного интернета. В 7:50 в Росавиации сообщили, что небо над Курумочем вновь открыто.