В самарскую колонию пытались передать карамельки с наркотиками

В Самаре сотрудники колонии № 5 остановили попытку передать запрещенные вещества. Об этом сообщает региональное УФСИН.
На КПП при досмотре продовольственной передачи, принесенной для осужденного, обнаружилось, что в пакете с карамельными конфетами был спрятан наркотик.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.
Последние комментарии
