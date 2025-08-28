В самарскую колонию пытались передать карамельки с наркотиками

В Самаре сотрудники колонии № 5 остановили попытку передать запрещенные вещества. Об этом сообщает региональное УФСИН.

На КПП при досмотре продовольственной передачи, принесенной для осужденного, обнаружилось, что в пакете с карамельными конфетами был спрятан наркотик.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.