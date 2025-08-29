В Самаре будут судить частного перевозчика, похитившего более 750 тыс. рублей у клиента

Самарские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела по статье "Тайное хищение чужого имущества с банковского счета, совершенное в крупном размере" в отношении ранее не судимого 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области. Он похитил свыше 750 тыс. рублей у 60-летнего мужчины.

Обвиняемый и потерпевший познакомились возле жд-вокзала: самарец, занимающийся частным извозом, обратил внимание на нетрезвого пешехода. В ходе разговора выяснилось, что мужчина находится в городе проездом и недавно покинул компанию знакомых. Воспользовавшись ситуацией, извозчик предложил свои услуги и отвез гостя Самары в гостиницу.

Во время поездки пассажир попросил помочь снять деньги в банкомате, в результате чего конфиденциальный PIN-код его банковской карты стал известен водителю. По пути он, воспользовавшись состоянием клиента, умыкнул банковскую карту из его куртки.

Однако потерпевший не сразу понял, что к чему. Какое-то время он подозревал свою знакомую, поскольку ранее давал ей карту для оплаты мелких покупок и она могла запомнить пин-код.

Полицейские изучили финансовые документы и детализацию с телефона заявителя, установили маршрут его передвижения перед первым несанкционированным списанием, изучили записи с камер видеонаблюдения и узнали личность водителя, который в этот день подвозил мужчину.

Личные данные частного извозчика совпали с информацией о предполагаемом злоумышленнике, который, согласно материалам уголовного дела, использовал чужую банковскую карту для оплаты стройматериалов, сантехники, бензина и фармакологических товаров. Кроме того, злоумышленник через знакомых обналичивал деньги и перевел 100 тыс. рублей знакомой женщине для личных нужд.

Самарца задержали и доставили в полицию, после чего возбудили уголовное дело. Он признал вину, раскаялся и полностью возместил причиненный потерпевшему ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.