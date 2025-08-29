Бастрыкин заинтересовался конфликтом подростка и охранников в одном из самарских ТЦ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании неправомерных действий охранников торгового центра в Самарской области в отношении подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, ранее стало известно, что 23 августа в одном из ТЦ Железнодорожного района Самары произошел конфликт между юношей и охранниками. В результате подростка избили, ему понадобилась медицинская помощь.

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий работником частной охранной организации. Глава Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Михаилу Ламонову доложить о ходе расследования уголовного дела.