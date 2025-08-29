16+
Бастрыкин заинтересовался конфликтом подростка и охранников в одном из самарских ТЦ

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании неправомерных действий охранников торгового центра в Самарской области в отношении подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, ранее стало известно, что 23 августа в одном из ТЦ Железнодорожного района Самары произошел конфликт между юношей и охранниками. В результате подростка избили, ему понадобилась медицинская помощь.

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий работником частной охранной организации. Глава Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Михаилу Ламонову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

