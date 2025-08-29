В СОУНБ расскажут о новейших разработках в области борьбы с БПЛА

В среду, 3 сентября, в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить открытую лекцию "Инновационные технические средства противодействия террористическим актам" (12+).
В качестве лектора выступит Ольга Юдинцева — ведущий библиограф отдела правовой и патентно-технической информации СОУНБ. Она выступит с обзором инновационных разработок российских ученых, направленных на обнаружение опасных объектов и борьбу с беспилотными летательными аппаратами, особое внимание уделив самым перспективным разработкам, некоторые из которых уже нашли своё применение на практике. Кроме того, лектор расскажет и о других технологиях и технических средствах, недавно созданных с целью противодействия террористической угрозе.
Предстоящая встреча пройдет в рамках просветительского проекта "Интеллектуальная среда". Вход свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее