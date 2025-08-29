16+
Музеи и выставки Культура

В СОУНБ расскажут о новейших разработках в области борьбы с БПЛА

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 3 сентября, в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить открытую лекцию "Инновационные технические средства противодействия террористическим актам" (12+).

В качестве лектора выступит Ольга Юдинцева — ведущий библиограф отдела правовой и патентно-технической информации СОУНБ. Она выступит с обзором инновационных разработок российских ученых, направленных на обнаружение опасных объектов и борьбу с беспилотными летательными аппаратами, особое внимание уделив самым перспективным разработкам, некоторые из которых уже нашли своё применение на практике. Кроме того, лектор расскажет и о других технологиях и технических средствах, недавно созданных с целью противодействия террористической угрозе.

Предстоящая встреча пройдет в рамках просветительского проекта "Интеллектуальная среда".  Вход свободный.

