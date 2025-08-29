Благодаря господдержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов

В рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" 16 сельхозтоваропроизводителей Самарской области в этом году получили компенсацию за обучение 64 своих сотрудников по целевым договорам с образовательными учреждениями.
"В этом году мы обучили пять трактористов и открыли им категории на комбайны. У некоторых механизаторов не было нужной категории, и они сами изъявили желание учиться. Это дало результат. Процесс получения субсидии достаточно прост: нужно лишь собрать необходимые документы и подать их в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия", — поделился опытом директор сельхозпредприятия "Кармала" Джамиль Идрисов.
Хозяйство сотрудничает с Кошкинским губернским техникумом, который обеспечивает обучение, а также направляет студентов на производственную практику.
"Благодаря таким мерам господдержки мы видим рост интереса молодежи к профессиям в сельском хозяйстве. До конца этого года у нас еще есть сотрудники, желающие повысить квалификацию", — добавил Идрисов.
Предприятия агропромышленного комплекса региона могут получать возмещение до 90% затрат на обучение своих действующих или будущих специалистов. Заключение целевых договоров дает преимущества как абитуриентам, так и сельхозпредприятиям. Для абитуриентов, например, предусмотрен отдельный конкурс при поступлении в вуз, возможность поступления без ЕГЭ для выпускников СПО, бесплатное обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также гарантированное трудоустройство после окончания обучения.
Для сельхозпредприятий это возможность привлечь молодых квалифицированных специалистов, закрепить кадры, обеспечить сотрудникам бесплатное высшее образование и адаптировать программу обучения под потребности компании. Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия выступает заказчиком и возмещает основную часть затрат на целевое обучение из средств областного бюджета. Работодатели обязуются обеспечить выпускникам трудоустройство в соответствии с полученной квалификацией, а обучающиеся, в свою очередь, обязаны проработать на предприятии не менее трех лет после окончания учебного заведения.
"Мы планируем увеличивать количество абитуриентов, поступающих на целевые места, поскольку видим в этом значительную пользу. Во-первых, студенты, обучающиеся по целевому направлению, как правило, более мотивированы и заинтересованы в качественном усвоении знаний, поскольку изначально ориентированы на конкретное рабочее место. Во-вторых, целевое обучение обеспечивает сельхозпредприятия необходимыми квалифицированными кадрами, что напрямую способствует устойчивому развитию аграрного сектора", — подчеркнул ректор Самарского аграрного университета Сергей Машков, выступая на Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025.
Правительство Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева уделяет особое внимание подготовке кадров для АПК, делая ставку на практико-ориентированное обучение и раннее погружение в профессию. По поручению главы региона второй год подряд увеличивается размер поддержки молодых специалистов, решивших работать в сельской местности.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами