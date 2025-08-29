16+
Общество

В Самаре 30 августа пройдет всероссийская ярмарка

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 30 августа, на площади у Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142).состоится всероссийская ярмарка. Гостей и жителей региона приглашает минпромторг Самарской области.

Посетителей ожидают: 

  • выставка-продажа товаров от участников регионального проекта "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области";
  • развлекательная программа;
  • тематические площадки;
  • выступления самарских творческих коллективов;
  • дегустация мясной, сырной и десертной продукции.

"Всероссийские ярмарки" — это масштабный проект, объединивший почти все регионы страны, направленный на поддержку отечественных производителей и обеспечение граждан качественными товарами. Это идеальная возможность не только приобрести что-то уникальное, но и укрепить культурные связи между регионами.

Время работы всероссийской ярмарки: с 11:00 до 17:00.

