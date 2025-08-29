В Самаре 30 августа пройдет всероссийская ярмарка

В субботу, 30 августа, на площади у Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142).состоится всероссийская ярмарка. Гостей и жителей региона приглашает минпромторг Самарской области.

Посетителей ожидают:

выставка-продажа товаров от участников регионального проекта "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области";

развлекательная программа;

тематические площадки;

выступления самарских творческих коллективов;

дегустация мясной, сырной и десертной продукции.

"Всероссийские ярмарки" — это масштабный проект, объединивший почти все регионы страны, направленный на поддержку отечественных производителей и обеспечение граждан качественными товарами. Это идеальная возможность не только приобрести что-то уникальное, но и укрепить культурные связи между регионами.

Время работы всероссийской ярмарки: с 11:00 до 17:00.