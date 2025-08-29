16+
Общество

С 1 сентября в Самаре изменится расписание четырех автобусов

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре с 1 сентября скорректируют расписание автобусов №17 "113 км - Площадь Революции", №26 "Автостанция "Аврора" - Пос. Сухая Самарка", №51 "Пос. Красная Глинка (ул. Батайская) - Станция метро "Кировская" и №76 "113 км - Военный городок-2".

Городской департамент транспорта отмечает, что изменения приняты с учетом обращений горожан.
Автобусу №17 вернут расписание, действовавшее до 15 июля. В рабочие, выходные и праздники автобусы будут отправляться от остановки "113 км" в 6:30, 8:05, 9:45, 10:55, 13:15, 14:27, 16:47, 17:58, 19:14, также добавится еще один более поздний рейс в 20:35. От площади Революции в направлении Куйбышевского района автобусы поедут в 5:50, 7:30, 9:10, 10:20, 12:40, 13:52, 16:12, 17:22, 18:32, 20:00, независимо от дней недели и праздников.

На маршрут №26 транспорт будет выезжать раньше. Время отправления с остановки "Автостанция "Аврора" изменится с 4:50 на 4:45, а с остановки "Сухая Самарка" - с 5:52 на 5:42, что позволит жителям Куйбышевского района до 7:00 прибывать на конечный остановочный пункт "Автостанция "Аврора", который служит крупным пересадочным узлом.

На маршруте №51 скорректировано время отправления утренних рейсов. С остановки "ул. Батайская" на Красной Глинке автобусы будут отъезжать не в 5:15, как сейчас, а в 5:09, также с 6:41 отправление перенесут на 6:20. С остановки "Вольская" отправление автобуса переносится с 5:24 на 5:07. С остановки "Станция метро "Кировская" - с 6:40 на 6:33 и с 8:08 на 7:46.

На маршруте №76 по просьбам работников Самарского резервуарного завода в Куйбышевском районе изменится время вечернего отправления с остановки "113 км": транспорт будет приходить в 17:22.

Соблюдение нового расписания будет отслеживать департамент транспорта. В случае отклонений от графика пассажиры могут сообщить об этом по электронной почте deptrans@samadm.ru.

