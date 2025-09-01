16+
Общество

Ветеран СВО из "Школы героев" продолжает изучать применение дронов в аграрном секторе

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках программы "Школа героев" правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики. Олег Лосев проходит практику в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. На днях он познакомился с производством и применением беспилотного летательного аппарата модификации С-80 — первого в России массового агродрона, получившего сертификат типа БАС. Этот дрон уже активно используется в текущем сезоне полевых работ и демонстрирует высокую эффективность в точном земледелии.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

"Сельхозпроизводители нашей области все активнее переходят на использование дронов. Если в прошлом году услугами агродронов воспользовались на площади 20 тыс. гектаров, то в 2025 г. уже обработали 200 тыс. гектаров", — рассказал Артем Петрусев, коммерческий директор одной из ведущих компаний в Самарской области, оказывающих услуги по обработке полей.

В текущем сезоне компания увеличила количество бригад с 10 до 20. Теперь они способны обрабатывать до 4000 гектаров за смену и планируют масштабное расширение, включая открытие филиалов в Краснодаре и Татарстане. Лучшие специалисты, в том числе ветераны, будут рекомендованы на руководящие должности. Многие операторы дронов в этой компании — именно ветераны СВО.

"Ребята, прошедшие службу в зоне СВО, адаптируются быстро. Они уже работали с различными типами дронов, знают принципы навигации, управления и обработки данных. Им не нужно долго учиться — они берут пульт и начинают работать, как будто садятся на велосипед. Это одни из самых опытных и ответственных специалистов", — добавил Артем.

Участники экскурсии обсудили, в каких сферах можно применять дроны. Это мониторинг газо- и нефтепроводов, включая выявление незаконных врезок, контроль ЛЭП, особенно в условиях обледенения; охрана сельскохозяйственных угодий от краж и поджогов — уже есть успешные кейсы, когда дроны помогли задержать нарушителей; спасение людей, тушение природных пожаров; доставка лекарств и продуктов в отдаленные поселки.

"Дроны можно использовать буквально в любой сфере, продолжаю узнавать об их применении в сельском хозяйстве. Буду переосмысливать всю полученную информацию, уверен, что многое ляжет в основу моего проекта", — подвел итоги встречи Олег Лосев.

Программа "Школа героев", запущенная по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 г., стала региональным продолжением федерального проекта "Время героев", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. За это время она уже показала высокую эффективность: выпускники первого потока успешно трудоустроились на государственные и муниципальные должности и активно участвуют в развитии региона. С июня началось обучение второго потока слушателей "Школы героев".

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

