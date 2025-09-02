16+
В музее Рязанова расскажут о роли деревянного зодчества в формировании города

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На этой неделе в музее Рязанова пройдут два мероприятия - кураторская экскурсия и лекция о деревянном зодчестве (12+).

Фото: музей Эльдара Рязанова

В пятницу, 5 сентября, в 18:30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Здесь осталось детство" (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров. Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах.

Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 6 сентября, в 16.00 состоится лекция "Символы самарской резьбы" (6+). Ее прочитает краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник "Заварки" Олег Баулин.

Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. С момента своего основания наш город многократно перестраивался и обновлялся. Многие произведения прошлого не дошли до нас, а уцелевшие нуждаются в особой охране. На лекции гости узнают о самобытности деревянной архитектуры Самары, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, важности сохранения этого уникального пласта истории города.

Кроме того, Олег Баулин расскажет о достопримечательностях и малоизвестных зданиях на улицах Степана Разина, Галактионовской и Самарской. Яркий пример — дом Маштакова, в котором разместился Музей-галерея "Заварка". Это один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары и объект культурного наследия регионального значения.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

