В Самаре под машину попал ребенок, переходивший дорогу со взрослыми в неположенном месте

В понедельник, 1 сентября, в Кировском районе восьмилетний пешеход оказался под колесами автомобиля Skoda Rapid, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области