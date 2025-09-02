В Сызрани не уступивший дорогу водитель спровоцировал ДТП с тремя авто

В понедельник, 1 сентября, в 16:50 в Сызрани водитель Toyota спровоцировал аварию с несколькими автомобилями, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 68-летний водитель Toyota, в районе дома № 21 по ул. Победы, поворачивая налево на регулируемом перекрестке на "зеленый", не уступил дорогу Lada Vesta под управлением 26-летней женщины.

В результате удара отечественный автомобиль продолжил движение и наехал на стоящую Lada Largus.

С места ДТП водителя Lada Vesta госпитализировали.