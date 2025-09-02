В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялась очередная стратегическая сессия в рамках подготовки предложений в Стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года.
Встреча прошла в соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева о комплексной проработке долгосрочных векторов развития всех ключевых отраслей региональной экономики. Ведущие специалисты аграрной отрасли и сельских территорий в формате углубленного экспертного диалога обсудили приоритетные направления развития регионального АПК с учетом национальных целей, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным, и показателей стратегии.
Основные целевые показатели региональной стратегии предполагают увеличение объема производства продукции АПК к 2030 г. не менее чем на 25%, а к 2036 г. — уже на 40%. Также планируется значительное наращивание объемов экспорта. К 2030 г. ожидается увеличение экспорта в полтора раза, а к 2036 г. — в 1,8 раза.
В центре внимания дискуссии было понимание того, что устойчивое развитие агропромышленного комплекса начинается с человека. Участники подчеркнули важность формирования кадрового потенциала, популяризации профессий в сельском хозяйстве, а также предотвращения оттока молодежи из сельских территорий.
"Сегодня мы говорим о перспективах до 2036 года — казалось бы, это далеко. Но на самом деле это всего 10–11 лет. И за это время мы должны понимать, каким будет регион, как будет жить человек в селе, как будет развиваться экономика. Очень важно, что в концепции стратегии во главу угла поставлена ценность человеческой жизни. Это вселяет большие надежды", — отметил Сергей Шевченко, председатель общественного совета при министерстве, академик РАН. Он также подчеркнул необходимость не только формулирования целей, но и разработки конкретных механизмов их достижения: "Общественный совет предлагает разработать принципы, подходы, тактические шаги, которые позволят системно двигаться к стратегическим целям".
Еще в ходе заседания были затронуты темы социального развития села: меры по улучшению доступа к качественному образованию и медицине, развитию опорных населенных пунктов, поддержке роботизации и цифровых технологий. Говорили о формировании новой модели развития молочного скотоводства с учетом экономической эффективности, качества продукции и экологических стандартов, создании региональной программы органического земледелия, внедрении цифровых платформ для учета, контроля и управления производственными процессами, разработке системы нормирования и маркировки продукции и развитии кооперации.
"У людей, которые живут и работают в селе, — другой, порой неожиданный, но чрезвычайно ценный подход. Их идеи, которые на первый взгляд могут показаться непривычными, в процессе обсуждения становятся мощным импульсом для нового развития. Важно, что все участники дискуссии — абсолютно независимые люди, и их мнение формируется исходя из существующих реалий", — подчеркнул по итогам встречи Денис Герасенков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами