В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялась очередная стратегическая сессия в рамках подготовки предложений в Стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года.

Встреча прошла в соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева о комплексной проработке долгосрочных векторов развития всех ключевых отраслей региональной экономики. Ведущие специалисты аграрной отрасли и сельских территорий в формате углубленного экспертного диалога обсудили приоритетные направления развития регионального АПК с учетом национальных целей, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным, и показателей стратегии.

Основные целевые показатели региональной стратегии предполагают увеличение объема производства продукции АПК к 2030 г. не менее чем на 25%, а к 2036 г. — уже на 40%. Также планируется значительное наращивание объемов экспорта. К 2030 г. ожидается увеличение экспорта в полтора раза, а к 2036 г. — в 1,8 раза.

В центре внимания дискуссии было понимание того, что устойчивое развитие агропромышленного комплекса начинается с человека. Участники подчеркнули важность формирования кадрового потенциала, популяризации профессий в сельском хозяйстве, а также предотвращения оттока молодежи из сельских территорий.

"Сегодня мы говорим о перспективах до 2036 года — казалось бы, это далеко. Но на самом деле это всего 10–11 лет. И за это время мы должны понимать, каким будет регион, как будет жить человек в селе, как будет развиваться экономика. Очень важно, что в концепции стратегии во главу угла поставлена ценность человеческой жизни. Это вселяет большие надежды", — отметил Сергей Шевченко, председатель общественного совета при министерстве, академик РАН. Он также подчеркнул необходимость не только формулирования целей, но и разработки конкретных механизмов их достижения: "Общественный совет предлагает разработать принципы, подходы, тактические шаги, которые позволят системно двигаться к стратегическим целям".

Еще в ходе заседания были затронуты темы социального развития села: меры по улучшению доступа к качественному образованию и медицине, развитию опорных населенных пунктов, поддержке роботизации и цифровых технологий. Говорили о формировании новой модели развития молочного скотоводства с учетом экономической эффективности, качества продукции и экологических стандартов, создании региональной программы органического земледелия, внедрении цифровых платформ для учета, контроля и управления производственными процессами, разработке системы нормирования и маркировки продукции и развитии кооперации.

"У людей, которые живут и работают в селе, — другой, порой неожиданный, но чрезвычайно ценный подход. Их идеи, которые на первый взгляд могут показаться непривычными, в процессе обсуждения становятся мощным импульсом для нового развития. Важно, что все участники дискуссии — абсолютно независимые люди, и их мнение формируется исходя из существующих реалий", — подчеркнул по итогам встречи Денис Герасенков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.