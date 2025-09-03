16+
Происшествия

В Самаре из Волги вытащили тело пожилого мужчины

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 3 сентября, в 07:05 в Ленинском районе Самары из Волги спасатели поисково-спасательной службы извлекли погибшего 69-летнего мужчину. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В МЧС напомнили: 

  • будь предельно внимателен во время отдыха у воды
  • купайся только на оборудованных пляжах
  • находясь у водоема, надевай спасательный жилет
  • используя маломерное судно, убедись в его исправности и безопасности
  • не употребляй алкоголь, он замедляет реакцию
  • не прыгай в воду с пирсов, мостов и других сооружений

