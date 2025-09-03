В Самаре из Волги вытащили тело пожилого мужчины

В среду, 3 сентября, в 07:05 в Ленинском районе Самары из Волги спасатели поисково-спасательной службы извлекли погибшего 69-летнего мужчину. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В МЧС напомнили: