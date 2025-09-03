В Самаре из Волги вытащили тело пожилого мужчины

В среду, 3 сентября, в 07:05 в Ленинском районе Самары из Волги спасатели поисково-спасательной службы извлекли погибшего 69-летнего мужчину. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
В МЧС напомнили:
- будь предельно внимателен во время отдыха у воды
- купайся только на оборудованных пляжах
- находясь у водоема, надевай спасательный жилет
- используя маломерное судно, убедись в его исправности и безопасности
- не употребляй алкоголь, он замедляет реакцию
- не прыгай в воду с пирсов, мостов и других сооружений
