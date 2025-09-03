16+
Общество

Самарские лесники передали 50 кубов древесины и тонну гумпомощи на СВО

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Круглый лес направлен на линию фронта по просьбе одной из войсковых частей региона, подразделения которой выполняют сейчас боевые задачи. Лесоматериалы хвойных пород были заготовлены Ставропольским лесным управлением, перед отправкой специалисты провели раскряжевку.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Лес поможет защитить жизни наших ребят. В августе мы подготовили для отправки 50 кубов. Это и блиндажи для бойцов, и укрытия для военной техники", — прокомментировал директор "Самаралеса" Сергей Логунов.

Кроме древесины в прошедшие выходные лесники доставили на фронт порядка тонны гуманитарного груза для бойцов. "Самарские лесничества" встретились с нашими бойцами в ДНР, ЛНР, Запорожье и передали все, что просили земляки: автомобильные запчасти, шины, генератор, инструменты, масксети, вещи от родных.

Это уже 8 поездка с гуманитарной миссией. Всего с начала СВО они доставили уже более 100 тонн помощи нашим бойцам, в том числе УАЗ с защитными сетками для перевозки раненых.

"Пока не закончится спецоперация, будем собирать грузы и помогать ребятам. Они всегда рады нам, благодарят за помощь, присылают фото и видео. Ждем их возвращения", — поделился директор "Самарских лесничеств" Владимир Косарев.

Также этой весной для помощи городу-побратиму Снежное с Федоровского лесного питомника Самарской области отправили в общей сложности 200 тысяч сеянцев сосны. Посадочный материал был высажен в лесничествах Донецкой народной республики, пострадавших от атак ВСУ.

