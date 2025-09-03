Сбер разработал ИИ-решение для оптимизации лекарственного обеспечения онкоцентров

Инновационное решение Сбера на основе искусственного интеллекта на 42% точнее прогнозирует работу медучреждений. На X Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о новом ИИ-решении для онкологических центров.
ИИ-модель прогнозирования — разработка ООО "Сбер Бизнес Софт", дочерней компании Сбера, — прогнозирует заболеваемость в разрезе отдельных нозологий и исходя из этого может рассчитать необходимые объёмы лекарственного обеспечения на год вперёд.
ИИ-модель обучается на исторических данных конкретного медицинского центра: число заболевших в разрезе диагнозов, схемы лечения и его себестоимость. Пилотные испытания показали, что модель оптимизирует лекарственное обеспечение для онкоцентров на 42% лучше человека: более точный прогноз даёт возможность медицинским учреждениям закупать жизненно важные препараты в нужном объёме, позволяет избежать приостановки терапии из-за недостатка лекарств или их просрочки, помогает прогнозировать количество мест в стационаре и предотвращает перерасход бюджетных средств.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"ИИ-прогнозирование способно поменять подход к лекарственному обеспечению онкоцентров. На основе глубокого анализа внутренних данных медучреждения искусственный интеллект может строить более точный прогноз заболеваемости по нозологиям и рассчитывает оптимальный объём закупок всех необходимых препаратов на 12 месяцев. Технология предотвращает дефицит лекарств, от которых напрямую зависит жизнь тысяч людей по всей стране".
