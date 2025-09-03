16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер разработал ИИ-решение для оптимизации лекарственного обеспечения онкоцентров Для 12 тысяч жителей Суходола откроется обновленное поликлиническое отделение Доноры АО "Транснефть-Приволга" сдали кровь в рамках Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества" Благодаря нацпроекту в сельских районах региона обновляются медучреждения Более 1000 исследований провели пациентам самарской поликлиники №14 на новом оборудовании

Здравоохранение Общество

Сбер разработал ИИ-решение для оптимизации лекарственного обеспечения онкоцентров

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Инновационное решение Сбера на основе искусственного интеллекта на 42% точнее прогнозирует работу медучреждений. На X Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о новом ИИ-решении для онкологических центров.

ИИ-модель прогнозирования — разработка ООО "Сбер Бизнес Софт", дочерней компании Сбера, — прогнозирует заболеваемость в разрезе отдельных нозологий и исходя из этого может рассчитать необходимые объёмы лекарственного обеспечения на год вперёд.

ИИ-модель обучается на исторических данных конкретного медицинского центра: число заболевших в разрезе диагнозов, схемы лечения и его себестоимость. Пилотные испытания показали, что модель оптимизирует лекарственное обеспечение для онкоцентров на 42% лучше человека: более точный прогноз даёт возможность медицинским учреждениям закупать жизненно важные препараты в нужном объёме, позволяет избежать приостановки терапии из-за недостатка лекарств или их просрочки, помогает прогнозировать количество мест в стационаре и предотвращает перерасход бюджетных средств.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"ИИ-прогнозирование способно поменять подход к лекарственному обеспечению онкоцентров. На основе глубокого анализа внутренних данных медучреждения искусственный интеллект может строить более точный прогноз заболеваемости по нозологиям и рассчитывает оптимальный объём закупок всех необходимых препаратов на 12 месяцев. Технология предотвращает дефицит лекарств, от которых напрямую зависит жизнь тысяч людей по всей стране".

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5