Под Самарой на одном месте с разницей в 20 минут перевернулась фура с дынями и столкнулись "десятка" с грузовиком

Полицейские выясняют обстоятельства двух ДТП на 1027 км трассы М-5 в Красноярском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщают о двух происшествиях. В 18:20 водитель фуры, груженой дынями и овощами, опрокинулся. А через 20 минут там же произошло столкновение ВАЗ 2110 и большегруза.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства, информацией об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает.