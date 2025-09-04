В Сызрани госпитализировали 16-летнего велосипедиста, угодившего под колеса Renault

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 4 сентября, в 17:45 в Сызрани под колеса Renault Symbol попал 16-летний велосипедист, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области