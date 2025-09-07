В Борском районе в ДТП на перекрестке погибли два человека

В субботу, 6 сентября, в 11:16 в Борском районе на дороге "Долматовка-Комсомольский" произошло смертельное ДТП.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 72-летний SsangYong Kyron при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу Chevrolet Niva. В результате столкновения скончались две пассажирки Chevrolet Niva - 50-летняя и 71-летняя. 23-летний водитель этого авто, а также водитель SsangYong и его 67-летняя пассажирка были госпитализированы.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!