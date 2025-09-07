В Борском районе в ДТП на перекрестке погибли два человека

В субботу, 6 сентября, в 11:16 в Борском районе на дороге "Долматовка-Комсомольский" произошло смертельное ДТП.

По данным ГУ МВД по Самарской области, 72-летний SsangYong Kyron при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу Chevrolet Niva. В результате столкновения скончались две пассажирки Chevrolet Niva - 50-летняя и 71-летняя. 23-летний водитель этого авто, а также водитель SsangYong и его 67-летняя пассажирка были госпитализированы.