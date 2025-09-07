В Сызранском районе на трассе М-5 водитель кроссовера протаранил два автомобиля стоявших на светофоре, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, в 21:30 на 890 км М-5 39-летний водитель Mitsubishi Outlander, ехавший в направлении Самары въехал в машины, остановившиеся на запрещающий сигнал светофора перед регулируемым перекрестком. Кроссовер въехал в автомобиль Hyundai Solaris под управлением женщины, которой в этот день исполнилось 35 лет, а тот от удара совершил наезд на Mazda CX-5.
С места ДТП в лечебное учреждение для осмотра были доставлены 14-летняя пассажирка и водитель Hyundai Solaris, а также 36-летняя женщина-пассажир Mitsubishi Outlander.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!