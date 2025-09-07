В Сызранском районе на трассе М-5 водитель кроссовера протаранил два автомобиля стоявших на светофоре, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, в 21:30 на 890 км М-5 39-летний водитель Mitsubishi Outlander, ехавший в направлении Самары въехал в машины, остановившиеся на запрещающий сигнал светофора перед регулируемым перекрестком. Кроссовер въехал в автомобиль Hyundai Solaris под управлением женщины, которой в этот день исполнилось 35 лет, а тот от удара совершил наезд на Mazda CX-5.

С места ДТП в лечебное учреждение для осмотра были доставлены 14-летняя пассажирка и водитель Hyundai Solaris, а также 36-летняя женщина-пассажир Mitsubishi Outlander.