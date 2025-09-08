В Сызрани "Гранта" наехала на мотоциклиста, а тот врезался в припаркованный Renault

В воскресенье, 7 сентября, в Сызрани столкнулись Lada Granta и мотоцикл Suzuki, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 11:45 57-летний водитель Lada Granta, двигаясь по ул. Ульяновская в направлении ул. Победы, при развороте налево на регулируемом перекрестке на "зеленый" светофор не уступил дорогу мотоциклу Suzuki Gsx1300r под управлением 46-летнего водителя, который двигался по "встречке".

В результате столкновения водитель мотоцикла продолжил движение и наехал на стоящий на парковке Renault Duster. С места ДТП мотоциклист госпитализирован.