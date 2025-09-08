Из-за ДТП на трассе М-5 в Камышлинском районе ограничено движение

В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы М-5 "Урал" на 1175 км с 13:40. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

В Камышлинском районе 8 сентября на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 1175+780 действует реверс из-за ДТП.



ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.