В Самарской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности в Самарской области. Причиной стали грядущие заморозки.

Синоптики сообщили, что заморозки от 0 до -2 градусов ожидаются в ночные часы с 26 по 28 сентября.

МЧС России напоминает: