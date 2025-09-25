В Самарской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности в Самарской области. Причиной стали грядущие заморозки.
Синоптики сообщили, что заморозки от 0 до -2 градусов ожидаются в ночные часы с 26 по 28 сентября.
МЧС России напоминает:
- не допускай переохлаждения, одевайся теплее;
- будь внимательнее и осторожней на дорогах;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
