Общество

С 29 сентября на Волге закрываются несколько остановочных пунктов и меняется расписание судов

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 29 сентября на реке Волга закрываются остановочные пункты "Средний пляж", "Пляж Поляна Фрунзе", "Осипенко". Об этом сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

Соответственно, будет действовать новое расписание судов. 

На маршруте "Самара - Зольное" будет один ежедневный рейс. В 8:30 теплоход отправляется из Самары, в 15:00 - из Зольного.

В Винновку из Самары ежедневно теплоход будет отправляться в 8:15 и 16:00. Из Винновки отправление в выходные дни 13:15. 

На Гаврилову Поляну ежедневно будет выходить теплоход в 7:45, обратно - 17:00. 

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте перевозчика и по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.

 

