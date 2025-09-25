С 29 сентября на Волге закрываются несколько остановочных пунктов и меняется расписание судов

С 29 сентября на реке Волга закрываются остановочные пункты "Средний пляж", "Пляж Поляна Фрунзе", "Осипенко". Об этом сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

Соответственно, будет действовать новое расписание судов.

На маршруте "Самара - Зольное" будет один ежедневный рейс. В 8:30 теплоход отправляется из Самары, в 15:00 - из Зольного.

В Винновку из Самары ежедневно теплоход будет отправляться в 8:15 и 16:00. Из Винновки отправление в выходные дни 13:15.

На Гаврилову Поляну ежедневно будет выходить теплоход в 7:45, обратно - 17:00.