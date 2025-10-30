На водителя, катавшего пассажиров по Самаре в багажнике, возбудили административное дело

В Самаре возбудили административное дело в отношении водителя, катавшего пассажиров в багажнике. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель ВАЗ-2114 ехал по ул. Георгия Димитрова с пассажирами, сидевшими в открытом багажнике. Инцидент произошел днем 30 октября.

В связи с этим правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля").

Всех, обладающих какой-либо информацией по этому происшествию, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 112.