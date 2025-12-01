Самарская серия стартов Volgaman выиграла премию Russian Event Awards

Самарская серия стартов Volgaman стала победителем международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2025.

Финал премии проходил в Нижнем Новгороде. Среди участников был и проект серии стартов VolgaMan из Самарской области. Он завоевал Гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта".