Самарская серия стартов Volgaman выиграла премию Russian Event Awards

Самарская серия стартов Volgaman стала победителем международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2025.
Финал премии проходил в Нижнем Новгороде. Среди участников был и проект серии стартов VolgaMan из Самарской области. Он завоевал Гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта".
Последние комментарии
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.