Спорт

Самарская серия стартов Volgaman выиграла премию Russian Event Awards

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская серия стартов Volgaman стала победителем международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2025.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Финал премии проходил в Нижнем Новгороде. Среди участников был и проект серии стартов VolgaMan из Самарской области. Он завоевал Гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта".

