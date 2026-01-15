Прокуратура помогла пожениться пенсионерам из Тольятти

К прокурору Центрального района Тольятти обратилась пара местных жителей, которые не могут зарегистрировать брак, поскольку один из них является инвалидом-колясочником.

Влюбленные познакомились в пансионате для ветеранов труда и в 2024 г. пытались подать в отдел ЗАГС заявление на регистрацию брака. Однако им отказали, сославшись на то, что женщине в связи с состоянием здоровья требуется помощь рукоприкладчика.

При этом к моменту обращения в прокуратуру состояние здоровья заявительницы позволяло повторно рассмотреть вопрос о самостоятельной подаче документов. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль и оказало правовую и организационную помощь. В результате пенсионеры все же смогли пожениться.