Прокуратура помогла пожениться пенсионерам из Тольятти

К прокурору Центрального района Тольятти обратилась пара местных жителей, которые не могут зарегистрировать брак, поскольку один из них является инвалидом-колясочником.
Влюбленные познакомились в пансионате для ветеранов труда и в 2024 г. пытались подать в отдел ЗАГС заявление на регистрацию брака. Однако им отказали, сославшись на то, что женщине в связи с состоянием здоровья требуется помощь рукоприкладчика.
При этом к моменту обращения в прокуратуру состояние здоровья заявительницы позволяло повторно рассмотреть вопрос о самостоятельной подаче документов. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль и оказало правовую и организационную помощь. В результате пенсионеры все же смогли пожениться.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.