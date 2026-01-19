В Самара с 20 января на неделю закроют движение на перекрестке улиц Мичурина и Челюскинцев

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре с 6:00 20 января до 23:59 27 января будет закрыт для движения транспорта перекресток улиц Мичурина и Челюскинцев. Это связано со строительством участка теплотрассы для подключения нового объекта, сообщает мэрия.