В Самара с 20 января на неделю закроют движение на перекрестке улиц Мичурина и Челюскинцев

В Самаре с 6:00 20 января до 23:59 27 января будет закрыт для движения транспорта перекресток улиц Мичурина и Челюскинцев. Это связано со строительством участка теплотрассы для подключения нового объекта, сообщает мэрия.
Автобусы №№ 4 и 22 будут следовать в объезд по Московскому шоссе, троллейбусы №№ 4 и 15 — по Московскому шоссе и ул. Коммунистической.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.