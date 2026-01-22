Объявлен старт VI сезона всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре"

В среду, 21 января, стартовал VI сезон всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". О его запуске объявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В торжественном мероприятии в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" также приняли участие президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор Единой Лиги ВТБ, российская баскетболистка, двукратный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и чемпионатов Европы Илона Корстин, президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, а также президент Российской Федерации баскетбола, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы, трехкратный чемпион России, игрок и рекордсмен НБА Андрей Кириленко.

"Ты в игре" открывает множество проектов по самым разным видам спорта, среди которых с каждым годом становится все больше баскетбольных инициатив. Чтобы привлечь дополнительное внимание к этому виду спорта и подчеркнуть его доступность для каждого, церемония была приурочена к яркому и зрелищному событию: Михаил Дегтярев совершил символическое вбрасывание перед началом баскетбольного матча Единой лиги ВТБ между командами ЦСКА и Уралмаш.

"Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нами цель: к 2030 году не менее 70% граждан России должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. Её достижению в том числе способствует конкурс "Ты в игре". С каждым сезоном он становится более масштабным: растет число участников, появляются проекты с новыми направлениями спорта. За 5 сезонов на конкурс поступило более 21 тысячи заявок со всей страны. Важно, что в их числе есть проекты, уже развивающие адаптивный и фиджитал спорт, возрождающие наши традиционные виды. Приглашаем авторов ярких спортивных проектов принять участие в 6 сезоне и получить дополнительную поддержку для их реализации!" — подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Главная задача конкурса "Ты в игре" — находить и отмечать яркие и перспективные проекты, которые помогают вовлекать россиян в занятия спортом. "Ты в игре" проводится ежегодно по государственной программе "Спорт России" при поддержке минспорта.

"Старт нового сезона конкурса "Ты в игре!" — это часть системной работы минспорта по вовлечению граждан в регулярную физическую активность. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что спорт помогает формировать характер и прививает ценности здорового образа жизни. Именно на это нацелен конкурс "Ты в игре", который проводится в рамках комплексной госпрограммы "Спорт России".

В шестом сезоне предусмотрен серьезный призовой фонд: победители в номинациях получат по 500 тысяч рублей, а обладатель гран-при — 1 миллион рублей. Помимо финансовой поддержки участникам доступен образовательный акселератор, помощь экспертов отрасли, консультации по доработке проектов и привлечению партнеров. Все это — ценная поддержкой для их инициатив.

За пять сезонов конкурс объединил тысячи проектов в таких областях, как массовый, детско-юношеский, адаптивный спорт, поддержка ветеранов СВО и других. Проекты, участвовавшие конкурсе, объединяют более 20 миллионов человек по всей стране. Среди них как авторов небольших локальных инициатив, так и масштабных проектов, и комплексных цифровых решений. Для многих из них поддержка Минспорта в рамках конкурса стала хорошим импульсом для развития и масштабирования". — отметил Михаил Дегтярев.

В VI сезоне конкурса представлено пять основных номинаций — "Точка старта", "Масштаб", "Дети в спорте", "Трансформация в спорте", "Безграничные возможности", а также три номинации от партнеров конкурса — "Корпоративный спорт", "Спортивный туризм", "Медиа".

Победители получат денежные призы, а проекты, выбранные народным голосованием, будут отмечены специальными призами.

В прошлом сезоне от Самарской области на конкурс было подано несколько десятков инициатив: проекты по развитию гиревого спорта, баскетбола и прыжков в воду, детские школы футбола и плавания, забег "Сызранская миля-1683", проект "На работу на велосипеде" в Тольятти, проект по развитию адаптивного пешего туризма и многие другие.

Всего участниками сезона-2025 стали 5582 проекта из разных регионов России. 34 из них по результатам народного голосования и по решению экспертов стали финалистами конкурса. В число финалистов вошли проекты из Самарской области — самарская серия стартов Volgaman и проект мобильного приложения для любителей велоспорта Fox Bike, представленный одноименным центром активного туризма из села Рождествено Самарской области.

Сейчас у энтузиастов спорта Самарской области есть новая возможность заявить о своей спортивной инициативе.

Каждый сезон проекты участников оценивают лучшие эксперты отрасли. В этот раз в экспертный совет "Ты в игре" вошли: пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель Председателя Правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, заслуженный журналист, советник Министра спорта России на общественных началах Дмитрий Губерниев, спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги марафонов BRICS, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, многократный чемпион России и международных соревнований по бодибилдингу и фитнесу, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Дмитрий Яшанькин, экс-капитан сборной России по регби, ведущий шоу "Суперниндзя" Василий Артемьев и другие. Таким образом, обратную связь авторы проектов получат от большой команды настоящих профессионалов.

В рамках конкурса полуфиналисты и финалисты проходят обучение в образовательном акселераторе, программу которого разрабатывает Российский Международный Олимпийский Университет. Участники работают с профильными экспертами и наставниками, получают практические знания в области спортивного менеджмента и управления проектами, участвуют в серии обучающих вебинаров и получают расширенную обратную связь, необходимую для доработки и дальнейшего масштабирования своих инициатив. Важным подспорьем станут информационная поддержка и вовлеченность зрителей.

В конкурсе может принять участие любой достигший 18-летия гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории РФ, а также российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные — с участием детей в возрасте до 18 лет. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте тывигре.рф.

Прием заявок для участия в VI сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" продлится до 31 марта 2026 года. Награждение победителей состоится летом 2026 года в Москве.

Подробная информация о VI сезоне "Ты в игре" будет публиковаться на официальном сайте конкурса тывигре.рф.

Всероссийский конкурс спортивных проектов "Ты в игре" проводит АНО "Национальные приоритеты" при поддержке министерства спорта Российской Федерации по государственной программе "Спорт России".