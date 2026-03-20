Иван Носков: "Мы будем способствовать налаживанию связей между промышленниками и предпринимателями двух стран"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
19 марта в рамках официального визита делегация из города Спитака (Республика Армения) посетила самарские ресурсоснабжающие предприятия ООО "СКС" и ПАО "Т Плюс". Целью визита стало изучение опыта самарских предприятий по внедрению современных технологических решений в производственный процесс. Напомним, город Спитак был разрушен в результате сокрушительного землетрясения в 1988 году. В настоящее время Спитак восстановлен, численность населения составляет порядка 44 тыс. человек.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Наши партнеры выразили заинтересованность в изучении опыта работы предприятий ЖКХ, так как в настоящее время этот вопрос крайне актуален для Спитака. Мы стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество выстраивалось на принципах взаимного уважения и приносило пользу обеим сторонам, поэтому учитываем пожелания гостей по формированию программы визита и включили в программу также посещение ресурсоснабжающих предприятий. Я вижу задачу администрации в том, чтобы предоставить возможность нашим партнерам получить необходимую информацию, начать диалог. Это касается не только данного конкретного визита. Например, в ближайшее время мы планируем отправиться в Республику Армения с бизнес-миссией, что будет способствовать налаживанию связей между промышленниками и предпринимателями двух стран", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

Армянская делегация побывала на городских канализационных очистных сооружениях. Несколько лет назад в цехе была проведена реконструкция, работу КНС автоматизировали. Делегация ознакомилась со всеми этапами очистки, с новейшим оборудованием и технологиями, которые используются для очистки сточных вод в Самаре.

Также гости побывали в Центре мониторинга качества "Т Плюс", где познакомились со спецификой работы централизованного теплоснабжения. Центр мониторинга — это современная информационная "база", куда стекается вся информация по работе сетей и теплопунктов нескольких регионов страны. По словам делегатов, в настоящее время рассматривается возможность создания системы централизованного теплоснабжения в Спитаке.

"Жители Спитака никогда не забудут братскую поддержку, оказанную жителями Куйбышевской области и города Куйбышева. Со временем нам удалось преодолеть трудности, восстановить город. В последние годы мы последовательно реализуем шаги по улучшению инфраструктуры, активизации образовательной и культурной жизни, продвижению инвестиционных программ. Опыт Самары в данном случае может быть полезен для Спитака. Мы проанализируем информацию, полученную в ходе визита на ресурсоснабжающие предприятия Самары, и примем решение о возможном внедрении технологий на армянской земле", — отметил глава Спитакской общины Каджайр Никогосян.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

