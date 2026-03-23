Иван Носков: "Начались обычные весенние хлопоты, чтобы к Дню Победы наша "запасная столица" пришла чистой, красивой и яркой"

С 12 марта в Самаре стартовала генеральная уборка города. В первую очередь проводится аварийный ремонт дорог, мойка светофоров, ограждений, остановочных павильонов и дорожных знаков. Об этом глава города Иван Носков сообщил в своем канале МАХ.

"Кстати, в Самаре примерно 500 светофорных объектов, более 800 остановочных павильонов и 30 тыс. дорожных знаков. Не думаю, что эта цифра вам когда-нибудь в жизни пригодится, просто захотелось поделиться информацией. Вместе с городскими службами на своих объектах начали работу АСАДО Самарской области. Ежедневно на разные работы выходят более 600–800 человек", — сообщил мэр.

В выходные горожане уже оценили помытую плитку на набережной — работа еще продолжится. А в парках и по городу проводится мониторинг состояния деревьев, идет подготовка к формовочной и аварийной обрезке деревьев и кустарников. Дендрологи готовят к высадке крупномеры взамен убранных в прошлом году больных и ветхих растений. Параллельно специалисты скоро начнут подготовку к запуску фонтанов.

В целом, сейчас делается то, что возможно сделать до полного схода снега. Непосредственно во время общегородских субботников, которые состоятся 18 и 25 апреля, уже будут убирать мусор с проблемных городских территорий.

"Надеюсь, что в этом году в субботниках примет участие больше общественных организаций, национально-культурных центров, молодежи, представителей предпринимательского сообщества, ТОСов и всех реально неравнодушных самарцев, которые хотят жить в чистом и красивом городе.

Могу сказать, что зимний сезон официально завершен. Начались обычные весенние хлопоты, чтобы к Дню Победы наша "запасная столица" пришла чистой, красивой и яркой", — пишет Иван Носков.