Иван Носков: "Начались обычные весенние хлопоты, чтобы к Дню Победы наша "запасная столица" пришла чистой, красивой и яркой"

Иван Носков: "Начались обычные весенние хлопоты, чтобы к Дню Победы наша "запасная столица" пришла чистой, красивой и яркой"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 12 марта в Самаре стартовала генеральная уборка города. В первую очередь проводится аварийный ремонт дорог, мойка светофоров, ограждений, остановочных павильонов и дорожных знаков. Об этом глава города Иван Носков сообщил в своем канале МАХ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Кстати, в Самаре примерно 500 светофорных объектов, более 800 остановочных павильонов и 30 тыс. дорожных знаков. Не думаю, что эта цифра вам когда-нибудь в жизни пригодится, просто захотелось поделиться информацией. Вместе с городскими службами на своих объектах начали работу АСАДО Самарской области. Ежедневно на разные работы выходят более 600–800 человек", — сообщил мэр.

В выходные горожане уже оценили помытую плитку на набережной — работа еще продолжится. А в парках и по городу проводится мониторинг состояния деревьев, идет подготовка к формовочной и аварийной обрезке деревьев и кустарников. Дендрологи готовят к высадке крупномеры взамен убранных в прошлом году больных и ветхих растений. Параллельно специалисты скоро начнут подготовку к запуску фонтанов.

В целом, сейчас делается то, что возможно сделать до полного схода снега. Непосредственно во время общегородских субботников, которые состоятся 18 и 25 апреля, уже будут убирать мусор с проблемных городских территорий.

"Надеюсь, что в этом году в субботниках примет участие больше общественных организаций, национально-культурных центров, молодежи, представителей предпринимательского сообщества, ТОСов и всех реально неравнодушных самарцев, которые хотят жить в чистом и красивом городе.

Могу сказать, что зимний сезон официально завершен. Начались обычные весенние хлопоты, чтобы к Дню Победы наша "запасная столица" пришла чистой, красивой и яркой", — пишет Иван Носков.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

