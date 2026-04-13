Тольяттинский маньяк-педофил Олег Рыльков потребовал компенсацию от государства

Суд Октябрьского района Самары рассмотрел иск Олега Рылькова, который отбывает пожизненное наказание за десятки насильственных действий, убийства и разбой.

Согласно материалам суда, Рыльков потребовал 300 тыс. рублей от государства за незаконное уголовное преследование из-за того, что при вынесении приговора некоторые пункты из обвинения исключили, но при этом были доказаны десятки жестоких преступлений и осужденный признан виновным.

Как отмечено в материалах суда, при вынесении приговора Рылькова не признали виновным по некоторым эпизодам, например, по эпизоду поджога квартиры гражданки Ильницкой, поскольку органы предварительного следствия не представили подтверждений умышленности поджога. Также преступнику сначала вменяли в вину распространение порнографии, но потом такое обвинение исключили, поскольку пришли к выводу, что определенные изображения обнаженных людей он использовал для совершения других преступлений, а не для распространения. Несколько подобных деталей и стали поводом для обращения в суд. Однако служители Фемиды в иске Олегу Рылькову отказали.

"Независимо от уменьшения обвинения, оправдания по ст. ст. 149 ч.2, 207, 228, 15 и 117 ч.4 УК РСФСР, он был приговорен к смертной казни, и лишь ввиду помилования мера наказания заменена на пожизненное лишение свободы. Суд полагает, что истец не имеет права на компенсацию морального вреда, поскольку бесспорных доказательств несения значительных нравственных и физических страданий в связи с привлечением истца к уголовной ответственности суду не представлено", - указано в материалах служителей Фемиды.

Напомним, в 2022 г. Центральный суд Тольятти вынес уже отбывающему пожизненное наказание Рылькову приговор по делу о шести убийствах, совершенных 29 лет назад.

На тот момент Рыльков уже отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии в Оренбургской области за совершенные более 30 лет назад убийства шести человек, в том числе пяти детей и покушение на убийство ребенка, 24 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении детей, а также 34 эпизода разбоев.