Самарец, зарезавший мать, попал под уголовное дело

Следователи Кировского района Самары предъявили обвинение в убийстве 41-летнему местному жителю, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 13 апреля мужчина, находясь в квартире по месту жительства, поссорился с 73-летней матерью и несколько раз ударил ее ножом в грудь и шею. От полученных повреждения женщина скончалась на месте преступления.

"В отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — отмечается в сообщении.