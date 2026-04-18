"Ночью не заметят": в Красноярском районе мужчина сел пьяным за руль и попался полицейским

В Красноярском районе в с. Новый Буян в апреле сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен ВАЗ-2113. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, мужчина пояснил, что при себе их не имеет.

В ходе общения у водителя были выявлены признаки опьянения. От медосвидетельствования мужчина не отказался и проведенное исследование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя.

При проверке по автоматизированным системам учета полицейские выяснили, что в январе по решению суда 21-летний задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на полтора года и 45 тыс. руб. штрафа.

Нарушитель пояснил, что после употребления спиртного решил покататься на машине, думая, что в ночное время его противоправный поступок окажется незамеченным.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).