Суд рассмотрит дело самарца, забившего знакомую топором и молотками

Самарский областной суд рассмотрит дело 55‑летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 40‑летней женщины, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в феврале 2025 г. в Самаре на Пугачевском тракте во время застолья между знакомыми возникла ссора, которая переросла в кровавую расправу. Мужчина нанес знакомой около 60 ударов топором и двумя молотками по голове и телу. Жертва от полученных травм скончалась на месте.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство". Уголовное дело для рассмотрения направлено в Самарский областной суд.

Также установлено, что у обвиняемого уже была судимость за покушение на убийство в 1991 году. В 19‑летнем возрасте он пытался убить близкую подругу и провел за это 6 с половиной лет в местах лишения свободы.