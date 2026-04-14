Самарец перевел мошенникам на "безопасный счет" 1,2 млн рублей

В Самаре 23-летний житель Куйбышевского района лишился сбережений, попавшись на уловки мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

23-летнему мужчине позвонили неизвестные, представились работниками правоохранительных органов и сообщили, что кто-то украл его персональные данные и произвел переводы в пользу ВСУ.

Спустя время вновь позвонили неизвестные и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Звонившие сообщили, что молодой человек избежит уголовной ответственности в том случае, если в ближайшее время осуществит перевод своих сбережений на "безопасные счета".

По инструкции неизвестных самарец осуществил перевод 1,2 млн руб. на указанные реквизиты.

Когда аферисты перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошеннической схемы. Самарец обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.