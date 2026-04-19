В Сызрани разыскивают женщин, расплачивающихся чужой картой

В полицию Сызрани в марте обратился местный житель, который сообщил о том, что у него похитили банковскую карту, а спустя некоторое время на телефон стали приходить уведомления об оплате покупок, которые он не совершал.
Полицейские опросили продавцов во всех точках, где были зафиксированы списания средств, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, а также запросили финансовые документы с банка.
На одном из видео зафиксирован момент оплаты покупок похищенной картой неизвестными женщинами.
Приметы подозреваемых:
1 — женщина, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 163-165 см, короткая стрижка, волосы окрашены в светлый цвет. Была одета: куртка с капюшоном темного цвета, джинсы широкого кроя.
2 — женщина, на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 163-165 см, короткая стрижка, волосы окрашены в темный цвет. Была одета: жилетка светлого цвета, кофта, джинсы широкого кроя.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464)333-866, 8(8464)355-037, 8-902-426-34-70 или 112. Конфиденциальность гарантирована.