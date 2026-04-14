В Тольятти будут судить "черных риэлторов", которые более 30 лет незаконно проводили сделки с недвижимостью

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "черных риэлторов". Речь идет о пятерых сотрудниках ООО Фирма "Лэнд Недвижимость". В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "Организация преступного сообщества", "Принуждение к совершению сделки", "Мошенничество, совершенное организованной группой", "Нанесение побоев".

Напомним, в мае 2025 г. было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и сотрудников риелторского агентства.

"Обвинение предъявлено директору риелторского агентства, ее супругу, возглавлявшему агентство до 2024 года, их сыну - сотруднику агентства и главному бухгалтеру. Также в отношении бывшего и действующего директоров агентства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества)", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, более 30 лет назад супруги создали преступное сообщество. В состав входили сотрудники риелторского агентства и другие люди. Члены сообщества принуждали собственников долей в квартирах продавать им имущество по минимальной стоимости. При этом в квартиры заселяли людей, которые вели аморальный образ жизни.

"Указанным маргинальным личностям обвиняемые предоставляли продукты питания, спиртные напитки и денежное вознаграждение за совершение действий, делающих совместное проживание с ними невозможным. В результате собственники вынуждены были продавать свои доли по минимальной стоимости", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Самарской области.

Для заключения сделок по отчуждению недвижимости на выгодных для себя условиях злоумышленники применяли как психологическое, так и физическое воздействие на граждан.

Кроме того, в 2021 году с целью материального обогащения обвиняемые ввели в заблуждение жительницу Тольятти, страдающую психическим расстройством и не способную понимать значение своих действий, и убедили ее подписать договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры, фактически не заплатив за покупку. Ущерб составил более 2,6 млн рублей.

От незаконных действий обвиняемых пострадало более 20 человек.

"Уголовное дело, к материалам которого приобщены гражданские иски потерпевших, направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу. На один мотоцикл и три автомобиля, принадлежащих обвиняемым, общей стоимостью более 10 млн рублей наложен арест. Также в судах общей юрисдикции рассматриваются иски граждан о признании сделок недействительными", - рассказали в прокуратуре.