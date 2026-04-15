Самарский облсуд пересмотрит дело об исчезнувшем бетоне в госкорпорации

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд 15 апреля начинает рассматривать жалобу на приговор начальнику службы по инфраструктуре, главному инженеру филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Андрею Пантюхину и его предполагаемому подельнику Андрею Каткову.

Фигурантов обвиняли по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), а Пантюхина еще и по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

"Согласно обвинению, в 2023 г. подрядчик на территории филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" выполнял ремонт асфальтобетонного покрытия, в результате объем фактически выполненных работ оказался меньше заявленного, о чем знали подсудимые. Несмотря на это, главный инженер А.Ю.Пантюхин подписал акты приемки выполненных работ и справку о стоимости работ, в которых указывались заведомо ложные данные о выполнении работ в полном объеме, что повлекло оплату работ по договору в полном же объеме, в результате чего ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" был причинен материальный ущерб в размере 1795058,74 рубля", - рассказали в суде Красноглинского района.

5 февраля 2026г. Катков был оправдан в связи с отсутствием состава преступления, и за ним признали право на реабилитацию. Пантюхина по ч. 1 ст. 292 УК РФ приговорили к штрафу в 60 тыс. рублей, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

С решением районного суда не согласилась сторона гособвинения. В связи с этим материалы переданы на рассмотрение в областной суд.

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

