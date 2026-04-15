Самарский облсуд пересмотрит дело об исчезнувшем бетоне в госкорпорации

Самарский областной суд 15 апреля начинает рассматривать жалобу на приговор начальнику службы по инфраструктуре, главному инженеру филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Андрею Пантюхину и его предполагаемому подельнику Андрею Каткову.
Фигурантов обвиняли по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), а Пантюхина еще и по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").
"Согласно обвинению, в 2023 г. подрядчик на территории филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" выполнял ремонт асфальтобетонного покрытия, в результате объем фактически выполненных работ оказался меньше заявленного, о чем знали подсудимые. Несмотря на это, главный инженер А.Ю.Пантюхин подписал акты приемки выполненных работ и справку о стоимости работ, в которых указывались заведомо ложные данные о выполнении работ в полном объеме, что повлекло оплату работ по договору в полном же объеме, в результате чего ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" был причинен материальный ущерб в размере 1795058,74 рубля", - рассказали в суде Красноглинского района.
5 февраля 2026г. Катков был оправдан в связи с отсутствием состава преступления, и за ним признали право на реабилитацию. Пантюхина по ч. 1 ст. 292 УК РФ приговорили к штрафу в 60 тыс. рублей, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
С решением районного суда не согласилась сторона гособвинения. В связи с этим материалы переданы на рассмотрение в областной суд.
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.