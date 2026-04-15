Самарский облсуд пересмотрит дело об исчезнувшем бетоне в госкорпорации

Самарский областной суд 15 апреля начинает рассматривать жалобу на приговор начальнику службы по инфраструктуре, главному инженеру филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Андрею Пантюхину и его предполагаемому подельнику Андрею Каткову.

Фигурантов обвиняли по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), а Пантюхина еще и по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

"Согласно обвинению, в 2023 г. подрядчик на территории филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" выполнял ремонт асфальтобетонного покрытия, в результате объем фактически выполненных работ оказался меньше заявленного, о чем знали подсудимые. Несмотря на это, главный инженер А.Ю.Пантюхин подписал акты приемки выполненных работ и справку о стоимости работ, в которых указывались заведомо ложные данные о выполнении работ в полном объеме, что повлекло оплату работ по договору в полном же объеме, в результате чего ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" был причинен материальный ущерб в размере 1795058,74 рубля", - рассказали в суде Красноглинского района.

5 февраля 2026г. Катков был оправдан в связи с отсутствием состава преступления, и за ним признали право на реабилитацию. Пантюхина по ч. 1 ст. 292 УК РФ приговорили к штрафу в 60 тыс. рублей, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

С решением районного суда не согласилась сторона гособвинения. В связи с этим материалы переданы на рассмотрение в областной суд.