Таксист из Самары, похитивший 750 тыс. руб. с карты клиента, получил 8 месяцев колонии

В Самаре вынесен приговор 35‑летнему жителю областного центра: он обвинялся в совершении кражи более 750 тыс. руб. с банковского счета 60-летнего самарца.

Как установлено сотрудниками полиции, злоумышленник, занимаясь частным извозом, познакомился с потерпевшим возле железнодорожного вокзала и предложил отвезти его в гостиницу. Во время поездки нетрезвый пассажир попросил водителя помочь снять деньги в банкомате. Так таксист узнал пин-код банковской карты.

Затем, воспользовавшись ситуацией, обвиняемый похитил карту из куртки потерпевшего и в дальнейшем использовал ее для оплаты товаров и услуг.

Железнодорожный районный суд г. Самары назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облГлавка.