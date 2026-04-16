Жительница Отрадного получила семь лет колонии за убийство, замаскированное под несчастный случай

35‑летняя горожанка признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла в октябре 2025 года. Женщина распивала спиртные напитки со знакомым, когда между ними вспыхнул конфликт. Ссора переросла в драку: обвиняемая нанесла мужчине десяток ударов кулаками по голове и шее, а затем ударила его кухонным ножом в бедро. От массивной кровопотери потерпевший умер на месте.

После случившегося женщина попыталась выдать преступление за несчастный случай, якобы мужчина сам поранился ножом. Однако следствие и суд установили вину подсудимой.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил женщину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.