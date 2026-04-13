Тольяттинцу, который работал курьером у мошенников и забирал деньги у пенсионеров, вынесли приговор

Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района.

Его признали виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере), а также преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору).

С 15 сентября по 6 октября 2024 подсудимый, действуя по предварительному сговору с неизвестными, исполнял роль курьера и под надуманными предлогами получил деньги от трех потерпевших, включая двух пенсионеров 90 и 77 лет. Общий размер суммы составил 923 тысячи рублей (220 тыс. рублей, 250 тыс. рублей и 453 тыс. рублей), которыми фигурант распорядился по собственному усмотрению.

Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства ежемесячно.

"В доход государства судом конфискован сотовый телефон подсудимого, использованный при совершении преступлений. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме", - отмечается в сообщении.