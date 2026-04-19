Самарец убил мать во время ссоры

Следователем следственного отдела по Кировскому району города Самары СУ СК России по Самарской области предъявлено обвинение 41-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 13 апреля мужчина, проживающий с 73-летней матерью, в ходе ссоры нанес ей несколько ударов ножом в область груди и шеи. От полученных повреждения женщина скончалась на месте.

Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.