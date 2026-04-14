В Сызранском районе Самарской области суд вынес приговор мужчине, напавшему с ножом на двух незнакомцев

Житель Сызранского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двух лиц с применением оружия, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в августе 2025 г., когда обвиняемый отдыхал у озера неподалеку от с. Старая Рачейка. Во время распития спиртного между нетрезвым обвиняемым и двумя незнакомцами вспыхнул конфликт, перешедший в драку. Обвиняемый достал нож и нанес оппонентам несколько ударов. Пострадавших госпитализировали после вызова "скорой помощи" очевидцами.

Суд согласился с позицией прокуратуры Сызранского района и признал подсудимого виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц с применением оружия".

За содеянное мужчина проведет 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.